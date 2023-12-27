مأرب برس يكشف هوية أبرز الشخصيات الرفيعة التي قررت مليشيا الحوثي الإطاحة بهم واستبعدتهم من الحكومة الانقلابية القادمة استعدادات لإقامة عرس جماعي لـ 240 عريساً وعروس من أبناء محافظة إب في مأرب بيان هام للبنك المركزي اليمني إلى جميع شركات الصرافة هاباج لويد: الموقف لا يزال خطرا ولا يسمح بالعودة للمرور من قناة السويس تعرف على خسائر اقتصاد إسرائيل من الحرب في غزة اسعار الصرف في صنعاء وعدن الآن نيابة عن الملك.. الأمير محمد بن سلمان يلقي الخطاب الملكي السنوي.. ماذا قال؟ مباحثات يمنية مع مستشار الرئيس الروسي القضاء الاعلى ينشئ محكمة ابتدائية للجمارك في عدن ويقر نقل عدد من القضاة قرارات مهمة لوزارة التعليم العالي.. تحديد موعد اختبارات المفاضلة على المنح واعفاء طلاب محافظة واحدة
كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن هوية ابرز الشخصيات الموالية التي قررت قيادة جماعة الحوثي الإطاحة بها وتم استبعادها من التشكيلة الحكومية المرتقبة والتي تأخر اعلان تشكيلها بسبب خلافات حول المرشحين لعضويتها .
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن من ابرز الشخصيات الموالية التي قررت قيادة جماعة الحوثي الإطاحة بها وزير الدفاع " محمد العاطفي" وأمين العاصمة صنعاء " حمود عباد " ووزير الخارجية "هشام شرف عبدالله ".
وأشارت المصادر الى أن قيادة جماعة الحوثي اقرت الغاء مناصب العديد من وكلاء الوزرات والاكتفاء بوكيل أول لكل مؤسسة حكومية الى جانب تقليص اعداد مدراء العموم في كافة مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة الميلشيا وذلك في اطار تنفيذ "التغييرات الجذرية " التي تعهد بها زعيم الحوثيين.
وبحسب المصادر فقد امتنع حزب المؤتمر الشعبي العام عن ترشيح شخضية من قيادات الحزب لتقلد منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانقلابية القادمة وهو ما دفع زعيم الحوثيين الى ترشيح القيادي في حزب المؤتمر " سلطان السامعي" لتولي هذا المنصب حيث يعد الأخير رجل إيران الثاتي في اليمن ويحظى بدعم من السفارة الإيرانية بصنعاء.