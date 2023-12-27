مأرب برس يكشف هوية أبرز الشخصيات الرفيعة التي قررت مليشيا الحوثي الإطاحة بهم واستبعدتهم من الحكومة الانقلابية القادمة

الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن هوية ابرز الشخصيات الموالية التي قررت قيادة جماعة الحوثي الإطاحة بها وتم استبعادها من التشكيلة الحكومية المرتقبة والتي تأخر اعلان تشكيلها بسبب خلافات حول المرشحين لعضويتها .

وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن من ابرز الشخصيات الموالية التي قررت قيادة جماعة الحوثي الإطاحة بها وزير الدفاع " محمد العاطفي" وأمين العاصمة صنعاء " حمود عباد " ووزير الخارجية "هشام شرف عبدالله ".

وأشارت المصادر الى أن قيادة جماعة الحوثي اقرت الغاء مناصب العديد من وكلاء الوزرات والاكتفاء بوكيل أول لكل مؤسسة حكومية الى جانب تقليص اعداد مدراء العموم في كافة مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة الميلشيا وذلك في اطار تنفيذ "التغييرات الجذرية " التي تعهد بها زعيم الحوثيين.

وبحسب المصادر فقد امتنع حزب المؤتمر الشعبي العام عن ترشيح شخضية من قيادات الحزب لتقلد منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانقلابية القادمة وهو ما دفع زعيم الحوثيين الى ترشيح القيادي في حزب المؤتمر " سلطان السامعي" لتولي هذا المنصب حيث يعد الأخير رجل إيران الثاتي في اليمن ويحظى بدعم من السفارة الإيرانية بصنعاء.