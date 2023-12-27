الوكيل الحاشدي يناقش مع طاقم اذاعة الجوف التقرير البرامجي من العام 2023م.

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ترأس وكيل محافظة الجوف المهندس/عبدالله الحاشدي، اجتماعاً لمناقشة التقرير البرامجي والإداري والمالي للربع الأخير من العام 2023م لإذاعة الجوف المحلية .
واطلع وكيل المحافظة على الخطوات المتخذة في استعراض ومناقشة خطة العمل في الإذاعة برامجيا واداريا وماليا رغم كل التحديات التي تواجه فريق العمل وكيفية التعامل معها بفاعلية.
وأكد وكيل المحافظة على أهمية الدور الذي تضطلع به الاذاعة في إيصال الرسالة الإعلامية لكافة فئات المجتمع، بإعتباره واجب وطني...مشيرا الى أن السلطة المحلية ستقدم كافة التسهيلات وتذليل كافة الصعوبات لضمان نجاح مهام الإذاعة.
واستعرض الأجتماع الذي حضره القائم بأعمال مدير عام إذاعة الجوف الأستاذ حسان العبادي، وجميع طاقم الأذاعة، الأهداف والأولويات المتعلقة بالتقرير الختامي للربع الرابع والأخير من العام 2023م المتضمن الجوانب البرامجية والادارية والمالية، وتحسين جودة العمل وضمان الحصول على قاعدة جماهيرية كبيرة. وناقش الإجتماع خطة العمل البرامجية في الإذاعة ...لافتاً الى أهميتها في تحقيق الرسالة بإعتبارها منبر الثقافة والتطوير والتوعية.