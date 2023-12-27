استعدادات لإقامة عرس جماعي لـ 240 عريساً وعروس من أبناء محافظة إب في مأرب

الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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يجري في محافظة مأرب شرقي العاصمة المختطفة صنعاء تجهيزات واستعدادات لزفاف لزفاف "240" عريساً وعروس من ابناء محافظة اب غدا الخميس بمدينة مأرب.

وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية - عمر الكامل وكيل المحافظة في بلاغ صحفي حصل مأرب برس على نسخه منه " إن العرس يقام برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة يستهدف أبناء الشهداء وكذلك الجرحى والمعاقين وأبطال الجيش الوطني المرابطين في ميادين الدفاع عن الجمهورية من أبناء محافظة إب".

وأضاف " ان إقامة العرس الجماعي الأول بهدف الإسهام في التخفيف من تكاليف الزواج التي تثقل كاهل الشباب، ومن أجل إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب العرسان وأسرهم، وخاصةً المعسرين الذين لم يستطيعوا توفير تكاليف الزواج".

وأشار الكامل الى أن هذه المبادرة ستليها مبادرات قادمة حتى الوصول لكافة الأبطال من الذين يتعسر عليهم إتمام نصف دينهم".