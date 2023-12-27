مأرب برس يكشف هوية أبرز الشخصيات الرفيعة التي قررت مليشيا الحوثي الإطاحة بهم واستبعدتهم من الحكومة الانقلابية القادمة استعدادات لإقامة عرس جماعي لـ 240 عريساً وعروس من أبناء محافظة إب في مأرب بيان هام للبنك المركزي اليمني إلى جميع شركات الصرافة هاباج لويد: الموقف لا يزال خطرا ولا يسمح بالعودة للمرور من قناة السويس تعرف على خسائر اقتصاد إسرائيل من الحرب في غزة اسعار الصرف في صنعاء وعدن الآن نيابة عن الملك.. الأمير محمد بن سلمان يلقي الخطاب الملكي السنوي.. ماذا قال؟ مباحثات يمنية مع مستشار الرئيس الروسي القضاء الاعلى ينشئ محكمة ابتدائية للجمارك في عدن ويقر نقل عدد من القضاة قرارات مهمة لوزارة التعليم العالي.. تحديد موعد اختبارات المفاضلة على المنح واعفاء طلاب محافظة واحدة
يجري في محافظة مأرب شرقي العاصمة المختطفة صنعاء تجهيزات واستعدادات لزفاف لزفاف "240" عريساً وعروس من ابناء محافظة اب غدا الخميس بمدينة مأرب.
وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية - عمر الكامل وكيل المحافظة في بلاغ صحفي حصل مأرب برس على نسخه منه " إن العرس يقام برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة يستهدف أبناء الشهداء وكذلك الجرحى والمعاقين وأبطال الجيش الوطني المرابطين في ميادين الدفاع عن الجمهورية من أبناء محافظة إب".
وأضاف " ان إقامة العرس الجماعي الأول بهدف الإسهام في التخفيف من تكاليف الزواج التي تثقل كاهل الشباب، ومن أجل إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب العرسان وأسرهم، وخاصةً المعسرين الذين لم يستطيعوا توفير تكاليف الزواج".
وأشار الكامل الى أن هذه المبادرة ستليها مبادرات قادمة حتى الوصول لكافة الأبطال من الذين يتعسر عليهم إتمام نصف دينهم".