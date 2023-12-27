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بيان هام للبنك المركزي اليمني إلى جميع شركات الصرافة

الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الأربعاء، بياناً يدعو فيه جميع شركات ومنشآت الصرافة المرخصة في البلاد إلى مراجعة البنك وتجديد تراخيصها للعام 2024م.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى القرار الجمهوري المعدل للقانون رقم (15) لسنة 1996م بشأن أعمال الصرافة، الذي ينظم نشاط الصرافة ويحدد الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص من البنك المركزي.

وأشار البيان إلى أن البنك المركزي قد أطلق منصة إلكترونية لتسهيل عملية تقديم طلبات التجديد ومتابعة حالتها، وذلك خلال شهري يناير وفبراير من العام 2024م.

وحذر البيان من أن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتأخرين في تجديد تراخيصهم، والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص أو إيقاف النشاط أو تغريم المنشأة.

وأفاد بأن عدد شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن والمرخصة من البنك المركزي بلغ 379 شركة صرافة، بحسب بيانات قطاع الرقابة في البنك المركزي.

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