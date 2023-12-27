بيان هام للبنك المركزي اليمني إلى جميع شركات الصرافة هاباج لويد: الموقف لا يزال خطرا ولا يسمح بالعودة للمرور من قناة السويس تعرف على خسائر اقتصاد إسرائيل من الحرب في غزة اسعار الصرف في صنعاء وعدن الآن نيابة عن الملك.. الأمير محمد بن سلمان يلقي الخطاب الملكي السنوي.. ماذا قال؟ مباحثات يمنية مع مستشار الرئيس الروسي القضاء الاعلى ينشئ محكمة ابتدائية للجمارك في عدن ويقر نقل عدد من القضاة قرارات مهمة لوزارة التعليم العالي.. تحديد موعد اختبارات المفاضلة على المنح واعفاء طلاب محافظة واحدة الحكومة اليمنية تعتمد قرار يخص العسكريين المبعدين الصين تنجح في إطلاق 3 أقمار صناعية وتكشف عن مهامها
قال متحدث باسم شركة هاباج لويد الألمانية للشحن البحري يوم الأربعاء إن الشركة ما زالت تعتبر الموقف أخطر من أن يسمح بالعبور من قناة السويس، وأضاف أن الشركة ستواصل تغيير مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح.
وقال المتحدث "نقيم بشكل مستمر الموقف ونعتزم إجراء المراجعة المقبلة يوم الجمعة".
وأوقفت عدة شركات عمليات الشحن عبر البحر الأحمر بعد هجمات استهدفت سفنا في وقت سابق من الشهر الجاري مما أدى إلى اضطراب التجارة العالمية عبر قناة السويس. وأعلنت شركة ميرسك الدنمركية يوم الأحد أنها تستعد لاستئناف الملاحة عبر البحر الأحمر وخليج عدن.، وأرجعت القرار إلى نشر مهمة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.