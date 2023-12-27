هاباج لويد: الموقف لا يزال خطرا ولا يسمح بالعودة للمرور من قناة السويس

الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال متحدث باسم شركة هاباج لويد الألمانية للشحن البحري يوم الأربعاء إن الشركة ما زالت تعتبر الموقف أخطر من أن يسمح بالعبور من قناة السويس، وأضاف أن الشركة ستواصل تغيير مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح.

وقال المتحدث "نقيم بشكل مستمر الموقف ونعتزم إجراء المراجعة المقبلة يوم الجمعة".

وأوقفت عدة شركات عمليات الشحن عبر البحر الأحمر بعد هجمات استهدفت سفنا في وقت سابق من الشهر الجاري مما أدى إلى اضطراب التجارة العالمية عبر قناة السويس. وأعلنت شركة ميرسك الدنمركية يوم الأحد أنها تستعد لاستئناف الملاحة عبر البحر الأحمر وخليج عدن.، وأرجعت القرار إلى نشر مهمة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.