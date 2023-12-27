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اسعار الصرف في صنعاء وعدن الآن

الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمن مساء اليوم الاربعاء

الاسعار في صنعاء 

شراء الدولار               527

بيع الدولار                  529

شراء السعودي            139.60

بيع السعودي               140.10

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1523

بيع الدولار                  1540

شراء السعودي             401

بيع السعودي                405

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