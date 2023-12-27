اسعار الصرف في صنعاء وعدن الآن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمن مساء اليوم الاربعاء
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 527
بيع الدولار 529
شراء السعودي 139.60
بيع السعودي 140.10
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1523
بيع الدولار 1540
شراء السعودي 401
بيع السعودي 405