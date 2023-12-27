نيابة عن الملك.. الأمير محمد بن سلمان يلقي الخطاب الملكي السنوي.. ماذا قال؟

الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، ألقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وقال الأمير محمد بن سلمان "المملكة عملت على إيجاد حراك عربي وإسلامي لوقف العدوان على غزة"، مضيفاً أن المملكة استضافت عددا من القمم الكبرى جمعت أكثر من 100 دولة العام الماضي.

إلى ذلك، قال إن السعودية ماضية في نهضتها التنموية وفق رؤية 2030".

وتابع "الاقتصاد السعودي هو الأسرع نموا ضمن مجموعة العشرين"، مبيناً أن السياحة في السعودية حققت نموا تاريخيا.

كما بين أن اختيار السعودية لاستضافة إكسبو 2030 يؤكد مكانتها عالمياً.

وكان رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ قال أن الخطاب الملكي السنوي سيتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما أن الخطاب الملكي السنوي، يشكل خارطة طريق يسير مجلس الشورى على نهجها بخطى ثابتة لرسم ملامح المرحلة المقبلة التي يتعامل معها المجلس من خلال المضامين السامية على الأصعدة كافة الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية؛ مما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة وآمال وطموحات المواطنين.

ولفت آل الشيخ إلى ما يبذله المجلس من جهود متواصلة مع كافة الأجهزة الحكومية في جميع المجالات، دعماً لعجلة التطور والبناء والنماء من خلال دراساته المستفيضة، ومناقشاته للتقارير السنوية لأداء الجهات الحكومية، ومشاريع الأنظمة، إلى جانب عددٍ من الموضوعات التي تحال إليه في ممارسة شورية تتسم بالشفافية والوضوح، مؤكداً أن مجلس الشورى ومنذ إعلان إطلاق رؤية المملكة 2030 وانطلاقتها المباركة أصبح يعمل وفق تطلعات وأهداف الرؤية الطموحة، مواكباً الإنجازات المُلهمة في إطار المرحلة التنموية التاريخية التي تشهدها المملكة، وذلك عبر أعماله ومناقشاته وقراراته.