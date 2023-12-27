مباحثات يمنية مع مستشار الرئيس الروسي

الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ناقش سفير اليمن في موسكو الدكتور أحمد الوحيشي اليـوم مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الاوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، مستجدات الوضع في اليمن، ومساعي الامم المتحدة لاطلاق عملية سياسية شاملة.

واشار إلى ترحيب اليمن بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي ‏إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشأن الجهود المبذولة للتوصل لخارطة طريق برعاية الأمم المتحدة لإنهاء ‏الحرب، التي تسببت بها مليشيا الحوثي الارهابية وبناء على نتائج جهود المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، و وفق المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.

واشــار السفير إلى تعاطي المجلس الرئاسي والحكومة مع كافة المبادرات التي من شأنها تحقيق السلام، واستعادة مؤسسات الدولة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بمن فيهم موظفو القطاع العام في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية.

بدوره جدد بوغدانوف موقف بلاده الداعم للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن.