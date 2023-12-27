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القضاء الاعلى ينشئ محكمة ابتدائية للجمارك في عدن ويقر نقل عدد من القضاة

الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن
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وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي محسن بن طالب رئيس المجلس، على إعادة تسمية محكمة الضرائب الابتدائية بعدن لتكون محكمة الضرائب والجمارك الابتدائية بالمحافظة .

كما أقر المجلس نقل كلا من، القاضي أحمد عبدالله مهراج، للعمل عضواً بنيابة استئناف المكلا، والقاضي عاتق أحمد حسين صالح وكيلاً لنيابة صيف الابتدائية بحضرموت، والقاضي أحمد علي عبيد علي، للعمل بمحكمة جعار الابتدائية محافظة أبين، والقاضي قاسم علي ناصر حجيري للعمل بمحكمة زاره الابتدائية بمديرية لودر محافظة أبين.

ووافق المجلس على إحالة عددا من القضاة إلى التقاعد بناء على طلبهم .. كما نظر في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة واتخذ بشأنها القرارات والمعالجات المناسبة وفقاً للقانون.

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