مباحثات يمنية مع مستشار الرئيس الروسي القضاء الاعلى ينشئ محكمة ابتدائية للجمارك في عدن ويقر نقل عدد من القضاة قرارات مهمة لوزارة التعليم العالي.. تحديد موعد اختبارات المفاضلة على المنح واعفاء طلاب محافظة واحدة الحكومة اليمنية تعتمد قرار يخص العسكريين المبعدين الصين تنجح في إطلاق 3 أقمار صناعية وتكشف عن مهامها بعد الاكتساح بخماسية.. كريستيانو رونالدو يلبي طلب نجوم اتحاد جدة تعرف على 5 فيتامينات ومعادن نحتاجها في الشتاء لتعزيز الصحة الجسدية والعقلية جيش الاحتلال يواصل هجومه على مخيم البريج بعد ارتكابه عشرات المجازر تسليم وثائق الحج للبعثات مبكراً و42 جهة تقدم خططها للموسم الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 ضباط وجنود خلال 24 ساعة الماضية
وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي محسن بن طالب رئيس المجلس، على إعادة تسمية محكمة الضرائب الابتدائية بعدن لتكون محكمة الضرائب والجمارك الابتدائية بالمحافظة .
كما أقر المجلس نقل كلا من، القاضي أحمد عبدالله مهراج، للعمل عضواً بنيابة استئناف المكلا، والقاضي عاتق أحمد حسين صالح وكيلاً لنيابة صيف الابتدائية بحضرموت، والقاضي أحمد علي عبيد علي، للعمل بمحكمة جعار الابتدائية محافظة أبين، والقاضي قاسم علي ناصر حجيري للعمل بمحكمة زاره الابتدائية بمديرية لودر محافظة أبين.
ووافق المجلس على إحالة عددا من القضاة إلى التقاعد بناء على طلبهم .. كما نظر في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة واتخذ بشأنها القرارات والمعالجات المناسبة وفقاً للقانون.