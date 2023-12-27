قرارات مهمة لوزارة التعليم العالي.. تحديد موعد اختبارات المفاضلة على المنح واعفاء طلاب محافظة واحدة

الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ناقش وزير التعليم العالي والفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي اليوم بعدن مع لجنة الابتعاث، عدد من قضايا الابتعاث واوضاع الطلاب المبتعثين.

وأقر الاجتماع إجراء امتحانات المفاضلة على منح التبادل الثقافي للعام الجامعي 2024-2025م، في 4 مراكز امتحانية بتاريخ 17 يناير 2024م، و إعفاء طلاب محافظة سقطرى الراغبين في المنافسة على منح التبادل الثقافي من الخضوع لامتحان المفاضلة، على أن تجرى بينهم المفاضلة بحسب الأفضلية في معدل الثانوية العامة.

كما أقر الاجتماع تعويض طلاب التبادل الثقافي المبتعثين إلى جمهورية مصر للعام 2023-2024م الذين تعثر قبولهم لدى الجانب المصري.