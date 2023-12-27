الحكومة اليمنية تعتمد قرار يخص العسكريين المبعدين

الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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‏وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك على اعتماد التعزيز المالي لمعالجة قضايا الموظفين العسكريين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية، وفقا للتقرير المرفوع من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري وبناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.. ووجه وزيري المالية والدفاع بالتنفيذ والرفع الى المجلس بالنتائج.

‏كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الدفاع حول مستجدات الأوضاع الميدانية والتطورات في مختلف الجبهات على ضوء استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية، وخطط القوات المسلحة للتعامل معها..

‏وأشاد مجلس الوزراء، ببطولات وتضحيات ابطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، الذين يتصدون بشجاعة وبسالة للانقلاب الكهنوتي الحوثي.

‏وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه عبر تقنية الاتصال المرئي عددا من المواضيع والمستجدات على الساحة الوطنية والدولية على ضوء التطورات الأخيرة، وأبرز الملفات الأساسية التي تتصدر عمل واولويات الحكومة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، والجهود المبذولة للتعامل معها.