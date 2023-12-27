الصين تنجح في إطلاق 3 أقمار صناعية وتكشف عن مهامها

الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وكالة "شينخوا" الصينية أن الصين نجحت في إطلاق ثلاثة أقمار صناعية إلى مدار الأرض لإجراء تجارب في الفضاء.

وأفادت وكالة "شينخوا" بأن الصين أطلقت بنجاح إلى مدار الأرض، الثلاثاء 26 ديسمبر ثلاثة أقمار صناعية من طراز Shiyan-24C باستخدام صاروخ Long March 11، وقالت الوكالة إن تلك الأقمار الصناعية ستستخدم لإجراء تجارب في مجال العلم وتكنولوجيا الفضاء.

وقد تمت عملية إطلاق الصاروخ من مطار "تاييوان" الفضائي، وتم تنفيذها في البحر قبالة سواحل مدينة يانغجيانغ في محافظة قوانغدونغ جنوب الصين في الساعة 06.39 بتوقيت بكين (1.39 بتوقيت موسكو).

وقد وصلت الأقمار الصناعية الثلاثة كلها بنجاح المدارات المعينة لها. وهذا هو الإطلاق الـ503 بالنسبة للصواريخ الصينية من أسرة Long March.