بعد الاكتساح بخماسية.. كريستيانو رونالدو يلبي طلب نجوم اتحاد جدة

الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار بعد نهاية الكلاسيكو الذي جمع النصر والاتحاد مساء الثلاثاء، بلفتة جميلة بحق لاعبي الفريق المنافس.

ورصدت عدسات الكاميرات توجه نجوم الاتحاد إلى غرفة تبديل الملابس بعد المباراة التي جاءت ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين، انتظارا لكريستيانو، من أجل التقاط الصور التذكارية برفقته.

وطلب البرازيلي إيغور كورنادو ومواطنه فابينيو، من نجم النصر السعودي التقاط الصور برفقتهما، وقام رونالدو بتلبية الطلب.

وسجل رونالدو هدفين للنصر من ركلتي جزاء أمام الاتحاد ليرفع رصيد أهدافه في عام 2023 بكل البطولات إلى 53 هدفا، متخطيا هاري كين وكيليان مبابي بفارق هدف في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا في العام حول العالم.

وتتبقى لرونالدو مباراة واحدة في العام الحالي، حيث يتوقع أن يشارك مع النصر في مواجهة التعاون في 30 ديسمبر الحالي، بينما تأكد رسميا أن كين ومبابي لن يتمكنا من زيادة غلتهما التهديفية في 2023 حيث لن يخوض أي منهما مباريات أخرى هذا العام