جيش الاحتلال يواصل هجومه على مخيم البريج بعد ارتكابه عشرات المجازر تسليم وثائق الحج للبعثات مبكراً و42 جهة تقدم خططها للموسم الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 ضباط وجنود خلال 24 ساعة الماضية بعد تعديله..الكشف عن تفاصيل مقترح مصري لوقف النار في غزة دولة إفريقية جديدة تفتتح سفارة لها في إسرائيل الكشف عن هاتف مصفح مزوّد بكاميرا رؤية ليلية وبطارية 22 ألف ميلي أمبير الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة إعتقالات ومداهمات في الضفة.. ومسيرات تقصف طولكرم تنفيذا لقرار مجلس الأمن.. منسّقة أممية للمساعدات والإعمار في قطاع غزة تعرف عليها كمين جديد يكلّف المحتل الإسرائيلي خسائر بالجملة..تفاصيل الأمريكي للعدالة" يدعو لحماية نزلاء السجن المركزي بشبوة ويحمل إدارة السجن مسؤولية الاعتداء عليهم
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 3 عسكريين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الجنود القتلى الذين أعلن عنهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 8 جنود وضباط.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان في اليوم الثاني والثمانين للحرب على غزة، إن ضابطا وجنديين قتلا في الحرب على غزة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن مقتل 5 من جنوده، ضابط برتبة مقدم في قوات الاحتياط، كما أعلن عن إصابة 43 آخرين بينهم 9 إصابتهم خطيرة في معارك قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة إلى أكثر من 162 قتيلا.
وكانت إسرائيل أطلقت حملة قصف جوي مكثفة وحصارا أعقبته عملية برية، بعد الهجوم الذي نفذته حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 20915 فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، وإصابة ما يزيد على 53 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة