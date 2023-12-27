دولة إفريقية جديدة تفتتح سفارة لها في إسرائيل

الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 207

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن من المرتقب أن تفتتح الأسبوع المقبل سفارة ملاوي لدى إسرائيل، حيث ستكون الدولة الـ99 التي تقيم لها سفارة في إسرائيل ".

وحسب القناة "I24"، فقد طرأ خلال الأشهر الأخيرة تقارب في العلاقة مع هذه الدولة الإفريقية، وحتى أن من المتوقع أن يصل إسرائيل آلاف العمال منها في مجال الزراعة، وذلك على خلفية الأزمة في هذا المجال منذ اندلاع الحرب.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين :"إسرائيل تواصل تقوية مكانتها الدولية..فتح سفارة ملاوي في إسرائيل خطوة دولية هامة إضافية لتعميق علاقاتنا مع إفريقيا ولتقوية اقتصاد كلا البلدين".

وأضاف كوهين :"خلال الأشهر الأخيرة أجرينا اتصالات سياسية كبيرة أثمرت اتفاقات تشغيل لدفع تحريك الاقتصاد الإسرائيلي إلى الأمام..المئات من العمال من ملاوي اندمجوا بالفعل بالعمل الزراعي في أنحاء إسرائيل والآلاف من المتوقع أن يصلوا خلال الأشهر القادمة لسد الفجوة..

ملاوي ستعمل لصالح إسرائيل أيضا في المنتديات الدولية وسنعمل على تعزيز أشكال التعاون المختلفة في مجالات الزراعة والأمن والتعليم والابتكار لصالح شعوبنا". يذكر أن ملاوي هي عضو في الاتحاد الإفريقي و"من المتوقع أن تتعاون مع إسرائيل أيضا في الساحة الدولية"، حسب "I24".

هذا في حين تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث دخلت يومها الـ81، وتستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية، إذ أعلنت وزارة الصحة في غزة يوم الثلاثاء ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20915، والجرحى إلى 54918 منذ الـ7 من أكتوبر. المصدر: