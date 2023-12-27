الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة إعتقالات ومداهمات في الضفة.. ومسيرات تقصف طولكرم

الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 82

على وقع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي دخلت شهرها الثالث، تتواصل الاقتحامات شبه اليومية في الضفة الغربية أيضاً.

فقد استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأعلن مستشفى ثابت الحكومي في المدينة وصول 6 قتلى وعدد من الجرحى جراء هذا الاستهداف أتى ذلك، بعدما أعاقت القوات الإسرائيلية وصول مركبات الإسعاف للمصابين لمدة تزيد عن الساعة، حسب ما أفاد شهود عيان.

ثاني اقتحام بساعات وكانت قوات الجيش الإسرائيلي المعززة اقتحمت ليلاً مدينة طولكرم، فيما اعتلت فرق القناصة أسطح المنازل وحولتها لنقاط مراقبة. بينما اندلعت مواجهات بين أهالي مخيم نور شمس والجنود الإسرائيليين الذين فتحوا النيران وأطلقوا وابلاً من قنابل الصوت والغاز .

ورافقت القوات الإسرائيلية المقتحمة جرافات عسكرية جرفت الشوارع وألحقت أضرار بالبنية التحتية. يذكر أن هذا هو الاقتحام الثاني لمخيم نور شمس خلال أربع وعشرين ساعة.

إلى ذلك، شن الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات طالت كلا من بلدة بيت أمر شمال الخليل ومخيم الدهيشة في بيت لحم وعين يبرود شمال شرقي رام الله، فضلا عن طوباس وطولكرم شمال الضفة.

واعتقلت عددا من الفلسطينيين وأجرت عمليات تفتيش لعشرات المنازل المستهدفة في إطار حملاتها اليومية لمدن وقرى ومخيمات الضفة.

وكانت حصيلة الاعتقالات بلغت في آخر تحديث صدر أمس عن الجهات الرسمية أربعة 4785 منذ السابع من أكتوبر الماضي، يوم تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

فخلال 11 أسبوعا حصدت عمليات الاعتقال الإسرائيلية ما يساوي تقريباً عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية منذ سنوات