تنفيذا لقرار مجلس الأمن.. منسّقة أممية للمساعدات والإعمار في قطاع غزة تعرف عليها

الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء 26 ديسمبر، عن تعيين منسّقة للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، في إطار قرار اتّخذه مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لزيادة المساعدات الإنسانية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إنّ الهولندية سيغريد كاج ستكون منسّقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وستبدأ عملها في الثامن من جانفي القادم. وأضاف البيان الصادر عن المنظمة الأممية أنّ المنسّقة الهولندية “ستعمل في هذا الدور على تيسير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة وتنسيقها ومراقبتها والتحقّق منها”، كما أنّها ستنشئ “آلية” لتسريع وصول المساعدات إلى غزة من خلال دول غير منخرطة في الصراع.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد أقرّ الجمعة الماضي القرار عدد 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.

وينصّ القرار على تعيين “منسّق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار” من أجل تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في القطاع المحاصر.

ويأتي الإعلان الأممي بالتزامن مع ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 20 ألفا و915 شهيدا، و54 ألفا و918 جريحا.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدّث باسم وزارة الصحة في غزة، إنّ قوات الاحتلال ارتكبت 18 مجزرة في حقّ عائلات كاملة، راح ضحيّتها 241 شهيدا و382 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية.