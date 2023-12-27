كمين جديد يكلّف المحتل الإسرائيلي خسائر بالجملة..تفاصيل

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نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطعيْ فيديو الثلاثاء 26 ديسمبر، يوثّقان استدراج قوتين خاصتين من الاحتلال إحداهما راجلة، عبر كمينين محكمين، شمالي قطاع غزة.
ويظهر في المقطع الأول مشاهد من عملية استدراج قوة خاصة إسرائيلية إلى أحد المنازل في بيت حانون شمالي القطاع، قبل تدميره بعدد من العبوات المتفجّرة المختلفة.
وأوضحت الكتائب أنّ مقاتلي القسام فجّروا 3 عبوات أفراد وعبوة تصادمية وعبوة شواظ، مما أدّى إلى مقتل جميع أفراد القوة. وعرضت القسام صورا تظهر بعضا من مقتنيات هذه القوة الخاصة وسلاحها، استولت عليها عقب الهجوم.
وحسب بيان الكتائب، فإنّ العملية أدّت إلى “مقتل كامل أفراد القوة، واغتنام قطعة سلاح رشاش من نوع هنيغف”.
أما المقطع الآخر، فيتعلّق باستهداف قوة راجلة إسرائيلية متوغّلة في منطقة مسجد الشيخ زايد شمالي القطاع. ودأبت القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال -في مختلف محاور القتال- منذ بدء العملية البرية لجيش الاحتلال أواخر أكتوبر الماضي، حيث تستخدم الكتائب قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، علاوة على الكما