الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال المركز الأمريكي للعدالة، إن حالة التوتر التي يشهدها السجن المركزي في "شبوه عتق" بين النزلاء وقوات الأمن القائمة عليه يثير قلقه لا سيما بعد متابعته لمقاطع فيديو أظهرت أحد الجنود يطلق الرصاص بشكل مباشر على نزلاء السجن مما أدى إلى إصابات عدد منهم بجراح متفاوتة.

وأضاف (ACJ) أنه اطلع على عدة فيديوهات أرسلها نزلاء من داخل السجن المركزي أظهرت عدد من أفراد الأمن المكلفين بحراسة السجن وهم يقومون بإطلاق أعيرة حية على نزلاء السجن إلى جانب استخدام القذائف المسيلة للدموع ورشهم بالمياه ما أسفر عن وقوع عشرات الجرحى بينها إصابات خطيرة حيث أظهر مقطع فيديو أحد النزلاء مصاب بطلق ناري في الصدر رفضت إدارة السجن نقله للمستشفى حسب ماذكر احد النزلاء في المقطع.

في تهديد واضح لحياة النزلاء وانتهاك غير مبرر لقواعد الحماية المخصصة للسجناء. وفيما لم يتأكد (ACJ) من سبب حالة التوتر في السجن المركزي إلا أن بعض المصادر أرجعت السبب الرئيسي لقيام أفراد من الأمن بمحاولة سحب الهواتف النقالة من السجناء الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب النزلاء مؤكدين على أنه تم السماح لهم بالهواتف النقالة من قبل مدير السجن.

وأشار المركز إلى أن ما تم من اعتداءات من قبل أفراد الأمن العاملين داخل السجن وصمت إدارة السجن عما وقع من سلوك مدان وغير مبرر يظهر موافقة الإدارة على تلك الاعتداءات بدلًا من توفير الحماية والرعاية الكاملة للنزلاء.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إدارة السجن المركزي والجهات التنفيذية العليا في محافظة شبوة إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والتدخل الفوري من أجل تهدئة الأوضاع داخل السجن ووقف التوتر بشكل عاجل وتقديم المتورطين في الاعتداءات لا سيما حادثة قتل النزيلين للعدالة الجنائية والعمل على ضمان توفير المتطلبات الأساسية للنزلاء وفقًا للقواعد القانونية والعرفية ذات الخصوص.