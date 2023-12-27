القيادة المركزية الأمريكية تصدر بيان عاجل بشأن هجمات الحوثي في البحر الأحمر

الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات وسفنا تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت 12 طائرة مسيرة و3 صواريخ باليستية وصاروخين كروز لمليشيا الحوثي في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس، إن السفينة الحربية USS LABOON وطائرة مقاتلة من نوع F/A-18 Super Hornets، أسقطتا 12 طائرة بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه، و3 صواريخ باليستية مضادة للسفن، وصاروخين كروز للهجوم الأرضي في جنوب البحر الأحمر التي أطلقها الحوثيون على مدار 10 ساعات بدأت في حوالي الساعة 6:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء) يوم 26 ديسمبر.

وأضافت أنه لم تحدث أضرار للسفن في المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وكانت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران قد اعلنت في وقت سابق الثلاثاء استهداف السفينة ” إم إس سي يونايتد ” في البحر الأحمر بضربة صاروخية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المليشيات يحيى سريع في بيان ان جماعته نفذت عملية استهداف للسفينة التجارية إم إس سي يونايتد وذلك بصواريخ بحرية مناسبة”.