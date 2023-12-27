القيادة المركزية الأمريكية تصدر بيان عاجل بشأن هجمات الحوثي في البحر الأحمر اقتحام منزل قيادي في الحزب الاشتراكي غرب صنعاء قائد عسكري بمحور الرزامات يوضح مايدور في جبهة الصفراء بمحافظة صعدة ..تفاصيل مأساه في عدن .. وفاة طفلة أثناء محاولتها البحث عن طعام في برميل القمامة مدمرة أمريكية لها خمس شفرات تلتقط مسيرات الحوثي قبل الوصول إلى أهدافها في البحر الأحمر تعرف عليها حقيقة عودة نجم عربي إلى برشلونة زعيم الحوثيين يفاجأ قيادات بارزة في الجماعة برفض الاقدام على هذه الخطوة المفاجئة لمواجهة هجمات أمريكية محتملة شاهد.. قنبلة مزروعة تحت طاولة نتنياهو تنفجر فجأة.. ما قصة فيديو محاولة الاغتيال؟ شاهد كيف استدرجت كتائب القسام قوة صهيونية لأحد المنازل ثمّ فجرته بمن فيه مجلس الوزراء السعودي يرحب بالتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن
أقدم مسلحون يعتقد أنهم على صلة بمليشيات إيران الحوثية على اقتحام منزل قيادي في الحزب الاشتراكي في مديرية بني مطر غرب العاصمة المحتلة صنعاء.
وقال البرلماني أحمد سيف حاشد إن عصابة اقتحمت منزل الناشط ناجي ضيف الله المغربي،وعضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي واعتدت بالضرب المبرح على النساء والأطفال ونهبت ممتلكات خاصة بالنساء وأسلحة شخصية.
وأضاف أن رب البيت وأولاده كانوا خارج المنزل أثناء عملية الاقتحام، وأن المسلحين قاموا باعتقال الزوجة 50 عام وابنتها 11 عام. وسبق للمليشيات الحوثية التي تسيطر على المنطقة أن أقدمت على اقتحام منزل المغربي في الفترة الماضية.