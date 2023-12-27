اقتحام منزل قيادي في الحزب الاشتراكي غرب صنعاء

الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقدم مسلحون يعتقد أنهم على صلة بمليشيات إيران الحوثية على اقتحام منزل قيادي في الحزب الاشتراكي في مديرية بني مطر غرب العاصمة المحتلة صنعاء.

وقال البرلماني أحمد سيف حاشد إن عصابة اقتحمت منزل الناشط ناجي ضيف الله المغربي،وعضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي واعتدت بالضرب المبرح على النساء والأطفال ونهبت ممتلكات خاصة بالنساء وأسلحة شخصية.

وأضاف أن رب البيت وأولاده كانوا خارج المنزل أثناء عملية الاقتحام، وأن المسلحين قاموا باعتقال الزوجة 50 عام وابنتها 11 عام. وسبق للمليشيات الحوثية التي تسيطر على المنطقة أن أقدمت على اقتحام منزل المغربي في الفترة الماضية.