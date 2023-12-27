قائد عسكري بمحور الرزامات يوضح مايدور في جبهة الصفراء بمحافظة صعدة ..تفاصيل

الأربعاء 27 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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علق قائد عسكري في الجيش اليمني التابع للقوات الشرعية، في محور الرزامات بمحافظة صعدة عن الخروقات التي تحدثها مليشيا الحوثي بين لحظة وأخرى في جبهة الصفراء محافظة صعدة.

وأوضح العقيد/ زكريا صالح الغنيمي اركان حرب لواء حرب1 محور الرزامات في تصريح إعلامي لوسائل الإعلام ،ان تلك الخروقات التي تحدثها المليشيا تأتي لتؤكد ان ميليشيا الحوثي لا عهد ولا ميثاق لها منذ قديم الزمن وهي سباقة لخرق العهود من بداية تكوينها ونشأتها في نقضها المواثيق بل هي جزء من عقيدتها.

وذكر الغنيمي ان المليشيات تكبدت خسائرة كبيرة في العدة والعتاد العسكري بعد ان لقنتها قوات لواء حرب 1 محور الرزامات درساََ قاسياََ ومرغت انوفها في التراب رغم ان ابطال المحور لازالوا في مواقعهم مدافعين احتراما للمواثيق والاتفاقيات.

وأشار رغم الاعتداءات المتكرره لتلك المليشيات المتطرفة التي تقوم بخرق الهدنة عبر القصف العشوائي المتكرر قمنا برد محدود فقط على تلك الخروقات عبر دك خنادق وتحصينات العدو في خطوط التماس من قبل المدفعية والطيران المسير مما نتج عنه نفوق الكثير من القتلى والجرحى الحوثيين.

وأكد الغنيمي ان اي استحداثات للعدو لن تكون الا فريسة للوحوش الضارية من ابطال قوات محور الرزامات واي خروقات او تصعيد ستواجه بالرد بالمثل وزيادة. وتاسف أركان حرب المحور قائلا: ان تلك الدماء التي سفكت وهي تقاتل في صف الحوثيين تؤلمنا لانها دماء يمنية غُرر بها وجندها المشروع الفارسي خدمة لاجندته في اليمن.

واختتم العقيد زكريا الغنيمي حديثه ان ابطال محور الرزامات سينتصرون على ميليشيا الانقلاب القادمين من كهوف صعدة ومن والاهم ..

متابعا ان النصر حليفنا ان شاء الله لأن قيمنا هي قيم الشعب اليمني وهي الانتصار للجمهورية والرافضة لحكم الامامة والتخلف والرجعية.