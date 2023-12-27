مأساه في عدن .. وفاة طفلة أثناء محاولتها البحث عن طعام في برميل القمامة

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توفيت طفلة أثناء محاولتها الوصول إلى صندوق القمامة للحصول على طعام، في مديرية دار سعد بمحافظة عدن جنوب غربي اليمن.
وأظهر مقطع فيديو مصور، متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، سجلته إحدى كاميرات المراقبة الطفلة وهي تحاول الصعود إلى صندوق القمامة بمديرية دار سعد شمال العاصمة المؤقتة عدن.
وبعد عدة محاولات انقلب الصندوق على الطفلة ما أدى إلى وفاتها وهي تحت ركام القمامة، في مشهد صادم.