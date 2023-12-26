حقيقة عودة نجم عربي إلى برشلونة زعيم الحوثيين يفاجأ قيادات بارزة في الجماعة برفض الاقدام على هذه الخطوة المفاجئة لمواجهة هجمات أمريكية محتملة شاهد.. قنبلة مزروعة تحت طاولة نتنياهو تنفجر فجأة.. ما قصة فيديو محاولة الاغتيال؟ شاهد كيف استدرجت كتائب القسام قوة صهيونية لأحد المنازل ثمّ فجرته بمن فيه مجلس الوزراء السعودي يرحب بالتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن طارق صالح يشدد على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار على امتداد الشواطئ اليمنية بالمناطق المحررة تعرف على أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد في العام 2023 من بينها دول عربية الهلع والإرباك يقتل جنود الاحتلال.. دبابة إسرائيليث تقصف منزلا بغزة تحصنت بداخله كتيبة مليشيا الحوثي تستهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر وهيئة التجارة البحرية البريطانية تصدر بيانا توضيحا اتفاق تاريخي بين السعودية وقطر على خطة لتسهيل السفر عبر الحدود البرية
أكدت مصادر مطلعة بصنعاء عن رفض زعيم جماعة الحوثي لمقترح قدم اليه من قيادات بارزة في الميلشيا بتشكيل حكومة طوارئ مؤقتة لمواجهة تداعيات التصعيد الأمريكي ضد الجماعة والذي توج بتشكيل تحالف بحري دولي لتأمين حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب .
وأشارت المصادر في تصريحات لـ"مـارب برس" أن زعيم الحوثيين رفض مقترحا بتشكيل حكومة طوارئ مؤقتة لمواجهة تداعيات الظروف الاستثنائية الناجمة عن تصعيد الميلشيا في البحر الأحمر وتزايد احتمالات تعرضها لاستهداف مباشر من قبل القوات الامريكية أو القوات المتعددة الجنسيات المشاركة في التحالف العسكري الدولي الهادف الى حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وارجعت المصادر رفض زعيم الحوثيين لمقترح تشكيل حكومة طوارئ مؤقتة الى رغبتنه في تشكيل حكومة "كفاءات" تضطلع بتنفيذ "التغييرات الجذرية" التي تعهد بانجازها في كافة المؤسسات الحكومية بصنعاء .