زعيم الحوثيين يفاجأ قيادات بارزة في الجماعة برفض  الاقدام على هذه الخطوة المفاجئة لمواجهة هجمات أمريكية محتملة

الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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أكدت مصادر مطلعة بصنعاء عن رفض زعيم جماعة الحوثي لمقترح قدم اليه من قيادات بارزة في الميلشيا بتشكيل حكومة طوارئ مؤقتة لمواجهة تداعيات التصعيد الأمريكي ضد الجماعة والذي توج بتشكيل تحالف بحري دولي لتأمين حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب .

وأشارت المصادر في تصريحات لـ"مـارب برس" أن زعيم الحوثيين رفض مقترحا بتشكيل حكومة طوارئ مؤقتة لمواجهة تداعيات الظروف الاستثنائية الناجمة عن تصعيد الميلشيا في البحر الأحمر وتزايد احتمالات تعرضها لاستهداف مباشر من قبل القوات الامريكية أو القوات المتعددة الجنسيات المشاركة في التحالف العسكري الدولي الهادف الى حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وارجعت المصادر رفض زعيم الحوثيين لمقترح تشكيل حكومة طوارئ مؤقتة الى رغبتنه في تشكيل حكومة "كفاءات" تضطلع بتنفيذ "التغييرات الجذرية" التي تعهد بانجازها في كافة المؤسسات الحكومية بصنعاء .