شاهد كيف استدرجت كتائب القسام قوة صهيونية لأحد المنازل ثمّ فجرته بمن فيه

وبحسب القسّام فقد تم تدمير القوة الإسرائيلية بـ 3 عبوات أفراد وعبوة صدمية وعبوة شواظ، ما أدى لمقتل كامل القوة.

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مشاهد من عملية استدراج قوات خاصة صهيونية لأحد المنازل في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت القسام مشاهد استهداف قوة إسرائيلية راجلة متوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

كما أعلنت في بيان أنها فجّرت عين نفق مفخخة في قوة إسرائيلية مكونة من 8 جنود شرق مخيم البريج.

وأضاف البيان: “استهدفت ناقلة جند صهيونية يعتليها عدد من الجنود شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وإيقاعهم بين قتيل وجريح”.