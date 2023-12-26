طارق صالح يشدد على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار على امتداد الشواطئ اليمنية بالمناطق المحررة

الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين خفر السواحل والهيئة العامة للشؤون البحرية للارتقاء بمستوى الخدمات البحرية والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار على امتداد الشواطئ اليمنية بالمناطق المحررة.



جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم بو عمرو، و قائد قوات خفر السواحل قطاع البحر الأحمر العميد عبدالجبار الزحزوح للاطلاع على الأوضاع الأمنية والملاحية في المياه اليمنية حسب ما ذكر المركز الاعلامي للقوات المسلحة.

واستمع عضو مجلس القيادة، إلى تقارير من القبطان بو عمرو، والعميد الزحزوح، حول حالة الملاحة في المياه الإقليمية اليمنية، لا سيما قطاع البحر الأحمر..مشيدًا بمستوى التنسيق بين الأجهزة المعنية.