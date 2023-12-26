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تعرف على أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد في العام 2023 من بينها دول عربية

الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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حلت قطر في المرتبة الأولى عربيا والسابعة على العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي، بدخل سنوي بلغ 81.97 ألف دولار، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بدخل سنوي بلغ 50.6 ألف دولار، والسعودية والكويت في المرتبة الثالثة والرابعة بدخل سنوي 32.59 ألف دولار، و32.22 ألف دولار على التوالي.

وفيما يلي قائمة أغنى الدول بحسب نصيب الفرد في العام 2023:

 
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