شاهد كيف استدرجت كتائب القسام قوة صهيونية لأحد المنازل ثمّ فجرته بمن فيه مجلس الوزراء السعودي يرحب بالتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن طارق صالح يشدد على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار على امتداد الشواطئ اليمنية بالمناطق المحررة تعرف على أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد في العام 2023 من بينها دول عربية الهلع والإرباك يقتل جنود الاحتلال.. دبابة إسرائيليث تقصف منزلا بغزة تحصنت بداخله كتيبة مليشيا الحوثي تستهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر وهيئة التجارة البحرية البريطانية تصدر بيانا توضيحا اتفاق تاريخي بين السعودية وقطر على خطة لتسهيل السفر عبر الحدود البرية هدف عالمي… نجل ميسي يسجّل هدفا لم يتمكن والده من إحرازه طيلة مسيرته مباراة مجنونة بعد 34 ركلة جزاء في مباراة واحدة.. لقاء بيراميدز وفيوتشر يدخل التاريخ مصادر حكومية مطلعة : تحرير الحديدة لايزال خيارا مطروحا وهذه أسباب تأخر الحسم
أعلنت مصادر ملاحية يمنية عن استهداف ميلشيا الحوثي السفينة " اس أم سي" اثناء مرورها في البجر الأحمر .
وأكدت المصادر أن الميلشيا استهدفت السفينة " اس ام سي " وهي سفينة تجارية بمبرر أنها كانت متجهة لأحد الموانئ الإسرائيلية ولم تكن السفينة المستهدفة محاطة بحماية مرافقة بالرغم من الإعلان عن تشكيل تحالف بحري دولي بقيادة الولايات المتحدة لتامين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق اليوم تلقيها بلاغين عن استهداف سفينتين ف حادثين منفصلين جنوب البحر الأحمر مشيرة الى أنها إنها تلقت تقريرين عن رؤية مسيرات عقب انفجارين شوهدا على بعد نحو 5 أميال بحرية من سفينة في البحر الأحمر.