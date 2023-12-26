مليشيا الحوثي تستهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر وهيئة التجارة البحرية البريطانية تصدر بيانا توضيحا

الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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أعلنت مصادر ملاحية يمنية عن استهداف ميلشيا الحوثي السفينة " اس أم سي" اثناء مرورها في البجر الأحمر .

وأكدت المصادر أن الميلشيا استهدفت السفينة " اس ام سي " وهي سفينة تجارية بمبرر أنها كانت متجهة لأحد الموانئ الإسرائيلية ولم تكن السفينة المستهدفة محاطة بحماية مرافقة بالرغم من الإعلان عن تشكيل تحالف بحري دولي بقيادة الولايات المتحدة لتامين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق اليوم تلقيها بلاغين عن استهداف سفينتين ف حادثين منفصلين جنوب البحر الأحمر مشيرة الى أنها إنها تلقت تقريرين عن رؤية مسيرات عقب انفجارين شوهدا على بعد نحو 5 أميال بحرية من سفينة في البحر الأحمر.