اتفاق تاريخي بين السعودية وقطر على خطة لتسهيل السفر عبر الحدود البرية

الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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وقعت السعودية وقطر، اتفاقاً لتسهيل إجراءات السفر بين البلدين، بهدف تيسير حركة السفر وتبادل المسافرين بين البلدين عبر الحدود البرية وتبسيط الإجراءات.

وعقد وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود ، جلسة مباحثات رسمية، الاثنين، مع وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني ، في ديوان الوزارة بالرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأكد وزير الداخلية السعودي خلال اللقاء “أن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري من مبادرات ومستهدفات في المجال الأمني، يأتي تأكيداً على حرص قيادتي البلدين في تعزيز التعاون والعمل المشترك.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وعقب الجلسة، شهد الأمير عبدالعزيز بن سعود، والشيخ خليفة بن حمد، توقيع خطة عمل لمشروع تسهيل إجراءات المسافرين في المنفذين البريين ( سلوى السعودي – أبو سمرة القطري )، بحسب “واس”.

وقال وزير الداخلية السعودي عبر حسابه على أكس (تويتر سابقا) أنه ناقش مع نظيره القطري "أهمية تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الأمنية، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات القيادة في البلدين الشقيقين".

استقبلت اليوم أخي الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية في دولة قطر، وعقدنا اجتماعاً مثمراً أكدنا خلاله على أهمية تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الأمنية، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات القيادة في بلدينا الشقيقين

من جانبه أوضح وزير الداخلية القطري، أنه جرى خلال اللقاء التوقيع على مشروع عملية تسهيل إجراءات المسافرين، وتبادل وتدقيق البيانات بين المنفذين البريين بين قطر والسعودية.

وقال في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “أكدنا أهمية تعزيز التعاون الأمني المشترك بين بلدينا ، كما شهدنا التوقيع على مشروع عملية تسهيل إجراءات المسافرين وتبادل وتدقيق البيانات بين منفذينا البريين