هدف عالمي… نجل ميسي يسجّل هدفا لم يتمكن والده من إحرازه طيلة مسيرته

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تمكن ماتيو ميسي نجل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، من لفت الأنظار عبر تسجيله هدفا مقصّيّا مميزا خلال مشاركته في إحدى مباريات كرة القدم لفئة البراعم.
وسجل ماتيو (8 أعوام) الذي انضم إلى براعم نادي إنتر ميامي بعد انتقال والده إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم الصيف الماضي، هدفا رائعا تناقلته مواقع عالمية ونشطاء مواقع التواصل.
وأحرز نجل "البرغوث" الأرجنتيني الهدف بعدما وصلته كرة عالية على مشارف منطقة الجزاء، ليستقبلها بتسديدة مقصية بهلوانية تجاوزت الحارس الذي لم يحرك ساكنا وتهادت بالشباك.
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريراً قالت فيه إن "ماتيو ميسي سجل الهدف الذي حلم ليو بتسجيله" في إشارة إلى عدم تسجيل كابتن المنتخب الأرجنتيني والمتوج بكأس العالم، لهدف مماثل بهذه الطريقة طيلة مسيرته الاحترافية الحافلة