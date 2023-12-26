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مباراة مجنونة بعد 34 ركلة جزاء في مباراة واحدة.. لقاء بيراميدز وفيوتشر يدخل التاريخ

الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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دخلت مباراة فريقي بيراميدز ومودرن فيوتشر في نصف نهائي كأس السوبر المصري، تاريخ كرة القدم برقم مميز، بعدما شهدت 34 ضربة ترجيح.

وفاز مودرن فيوتشر على بيراميدز بنتيجة 14-13 بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في الإمارات، عقب التعادل بدون أهداف في الوقت الأصلي للمباراة.

ودخلت مباراة فيوتشر وبيراميدز قائمة أطول المباريات في ضربات الترجيح عبر التاريخ. ويصطدم فيوتشر مع الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، بعد تغلبه على سيراميكا كليوباترا 1-0، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة، على إستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء بالوقت القاتل 90+4، نجم "المارد الأحمر" إمام عاشور، في المقابل يلتقي سيراميكا مع بيراميدز في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتعرض حارس مرمى الأهلي، محمد الشناوي، لإصابة أجبرته على الخروج من المباراة، وطلب التبديل، بعدما بدا أنه يعاني من إصابة عضلية خلال الشوط الأول، ليشارك الحارس البديل مصطفى شوبير بدلاً منه في الدقيقة 36. الأهلي كرة

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