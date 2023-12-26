شاهد كيف استدرجت كتائب القسام قوة صهيونية لأحد المنازل ثمّ فجرته بمن فيه مجلس الوزراء السعودي يرحب بالتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن طارق صالح يشدد على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار على امتداد الشواطئ اليمنية بالمناطق المحررة تعرف على أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد في العام 2023 من بينها دول عربية الهلع والإرباك يقتل جنود الاحتلال.. دبابة إسرائيليث تقصف منزلا بغزة تحصنت بداخله كتيبة مليشيا الحوثي تستهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر وهيئة التجارة البحرية البريطانية تصدر بيانا توضيحا اتفاق تاريخي بين السعودية وقطر على خطة لتسهيل السفر عبر الحدود البرية هدف عالمي… نجل ميسي يسجّل هدفا لم يتمكن والده من إحرازه طيلة مسيرته مباراة مجنونة بعد 34 ركلة جزاء في مباراة واحدة.. لقاء بيراميدز وفيوتشر يدخل التاريخ مصادر حكومية مطلعة : تحرير الحديدة لايزال خيارا مطروحا وهذه أسباب تأخر الحسم
دخلت مباراة فريقي بيراميدز ومودرن فيوتشر في نصف نهائي كأس السوبر المصري، تاريخ كرة القدم برقم مميز، بعدما شهدت 34 ضربة ترجيح.
وفاز مودرن فيوتشر على بيراميدز بنتيجة 14-13 بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في الإمارات، عقب التعادل بدون أهداف في الوقت الأصلي للمباراة.
ودخلت مباراة فيوتشر وبيراميدز قائمة أطول المباريات في ضربات الترجيح عبر التاريخ. ويصطدم فيوتشر مع الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، بعد تغلبه على سيراميكا كليوباترا 1-0، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة، على إستاد محمد بن زايد في أبوظبي.
وسجل الهدف الوحيد في اللقاء بالوقت القاتل 90+4، نجم "المارد الأحمر" إمام عاشور، في المقابل يلتقي سيراميكا مع بيراميدز في مباراة تحديد المركز الثالث.
وتعرض حارس مرمى الأهلي، محمد الشناوي، لإصابة أجبرته على الخروج من المباراة، وطلب التبديل، بعدما بدا أنه يعاني من إصابة عضلية خلال الشوط الأول، ليشارك الحارس البديل مصطفى شوبير بدلاً منه في الدقيقة 36. الأهلي كرة