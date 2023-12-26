مصادر حكومية مطلعة : تحرير الحديدة لايزال خيارا مطروحا وهذه أسباب تأخر الحسم

الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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اعتبرت مصادر حكومية مطلعة أن من حق الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بموجب القانون الدولي فرض سيطرتها على كافة أرجاء الدولة واستخدام القوة العسكرية في مواجهة أي تمرد مسلح مشيرة إلى أن تحرير " الحديدة " واستعادة السيطرة على هذه المحافظة الاستراتيجية لايزال خيارا مطروحا .

وأكدت المصادر ل"مأرب برس" أن الحكومة الشرعية وانطلاقا من حرصها على دفع مسار السلام وإتاحة الأجواء المواتية لتعزيز فرص نجاح المساعي الأممية الهادفة الى التوصل لتسوية سياسية استمرت في التقيد بضبط النفس والالتزام بالهدنة ووقف اطلاق النار من طرف واحد سواء في الحديدة او غيرها من الجبهات الأخرى .

وأشارت الى أن الحكومة اليمنية سبقت وحذرت مرارا من تصاعد المخاطر التي تتهدد سلامة الحركة الملاحية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وهو ما برز بشكل واضح من خلال تمادي الميلشيا في تصعيد عمليات "القرصنة" المسلحة في البحر الأحمر.