وسط انفلات أمني بمناطق الحوثي.. مسلح يقتل سجيناً داخل قاعة المحكمة

الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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في واقعة جديدة تؤكد حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مناطق سيطرة الحوثي، أقدم مسلح يمني امس (الإثنين) على قتل سجين داخل قصف قاعة المحكمة في مديرية دمت التي تسيطر عليها المليشيا شمال محافظة الضالع.

وقالت مصادر حقوقية إن عبد سيف النجار أقدم على إطلاق النار على غريمه السجين عهدي مجدي أثناء إحضاره من السجن إلى قفص المتهمين في قاعة المحكمة.

وبحسب التفاصيل فإن السجين كان متهماً ولم تثبت إدانته بقتل شقيق النجار في أحد الأعراس قبل ستة أشهر ولا تزال القضية قيد المداولة.

وأشارت إلى أن السجين الذي كان في قفص الاتهام قُتل أمام والدته وأشقائه الذين كانوا حاضرين جلسة المحاكمة، مبينة أن أمن المحكمة باشر القبض على القاتل وإيداعه السجن، ونُقلت جثة المقتول إلى المستشفى.

وحمّل أهل الضحية المحكمة الحوثية في دمت كامل المسؤولية عن الجريمة، وعن تأمين حياة نجلهم الماثل أمام القضاء في قضية تؤكد أنه بريء منها وأنهم كانوا ينتظرون القضاء لحسمها وتبرئته