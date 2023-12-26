‏عاجل.. عناصر تخريبية تستهدف انبوب النفط الرسمي بحقول صافر بمحافظة مأرب

الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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اقدمت عناصر تخريبية عصر اليوم بتفجير الانبوب النفطي في منطقة حليوه بمحافظة مأرب وهو الانبوب الرسمي الرابط بين منشاة صافر وحقل جنه ، واندلاع حريق هائل مكان التفجير.

حادث التفجير جاء بعد أقل من 24 ساعة من صدور بيان عن اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب اكدت فيه انها تتابع التطورات الجارية بمديرية مأرب الوادي في محافظة مأرب، وما تقوم به العناصر التخريبية من جرائم قتل وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة، وآخرها جريمة القتل العمْد لثلاثة من أبناء القوات المسلحة اليوم الاثنين داخل سيارتهم أثناء مرورهم بالطريق العام بالقرب من محطة بن معيلي.

وأضاف بيان اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب ان "ما صدر من بيانات عن تلك العناصر تحرض على العنف والتهيئة للأعمال الإرهابية ضد المنشآت النفطية السيادية التي هي ملك للشعب والوطن، معتبرةً ما ورد في تلك البيانات يكشف حقيقة النوايا والدوافع لتلك العناصر وزيف ادعاءاتها الكاذبة بغطاء قضايا مطلبية والوقوف ضد قرار الحكومة بالزيادة السعرية لمادة البنزين والإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف البيان بأن القوات المسلحة والأمن لا تزال تتعامل بمسؤولية وصبر لإعطاء الفرصة للمغرر بهم ممن التحقوا بتلك العناصر بالعودة إلى جادة الصواب، وتغليب المصلحة العامة، بعد انكشاف حقيقة دوافع من يتصدرون تلك التجمعات.