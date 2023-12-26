وسط انفلات أمني بمناطق الحوثي.. مسلح يقتل سجيناً داخل قاعة المحكمة عاجل.. عناصر تخريبية تستهدف انبوب النفط الرسمي بحقول صافر بمحافظة مأرب العميد طارق يعلن دعمه لقرارات السلطة المحلية بمحافظة مأرب حجة:مليشيا الحوثي تستولي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية مملوكة للمواطنين المقاومة: تصوير معتقلين من غزّة وهم عراة جريمة حرب ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى نحو 21 ألف شهيد نجل بيليه: لا شكّ في أن والدي حزين على وضع الكرة البرازيلية تعرف ماذا قال .. حضرموت تستقبل بعثة المنتخب الوطني للناشئين بحفل رسمي وشعبي إسقاط مسيرة حوثية مفخخة في الجوف بنيران قوات الجيش شاهد فيديو مؤلم من عدن.. وفاة طفلة داخل مكب نفايات بينما كانت تبحث عن بقايا طعام
أعلن عضو المجلس الرئاسي العميد طارق صالح عن دعمه لقيادة محافظة مأرب ممثلة بالشيخ سلطان العرادة، عضوا المجلس الرئاسي ومحافظ المحافظة في كل ما تتخذه من إجراءات تهدف إلى توفير الخدمات وتعزيز حضور الدولة وتحسين حياة المواطنين، والتصدي للمخططات الحوثية.
جاء ذلك خلال إتصال هاتفي أجراه العميد طارق صالح مع عضوا المجلس الرئاسي اللواء سلطان العرادة، للوقوف على آخر المستجدات في المحافظة.
وخلال الاتصال ناقشا نائبا رئيس مجلس القيادة الرئاسي (طارق صالح، وأخوه سلطان العرادة)، آخر الأوضاع والتطورات في محافظة مأرب وجهود قيادتها في تطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية، والتي تشمل توفير الوقود والمشتقات النفطية للمواطنين والقطاعات الحيوية.