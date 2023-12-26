العميد طارق يعلن دعمه لقرارات السلطة المحلية بمحافظة مأرب

الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن عضو المجلس الرئاسي العميد طارق صالح عن دعمه لقيادة محافظة مأرب ممثلة بالشيخ سلطان العرادة، عضوا المجلس الرئاسي ومحافظ المحافظة في كل ما تتخذه من إجراءات تهدف إلى توفير الخدمات وتعزيز حضور الدولة وتحسين حياة المواطنين، والتصدي للمخططات الحوثية.

جاء ذلك خلال إتصال هاتفي أجراه العميد طارق صالح مع عضوا المجلس الرئاسي اللواء سلطان العرادة، للوقوف على آخر المستجدات في المحافظة.

وخلال الاتصال ناقشا نائبا رئيس مجلس القيادة الرئاسي (طارق صالح، وأخوه سلطان العرادة)، آخر الأوضاع والتطورات في محافظة مأرب وجهود قيادتها في تطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية، والتي تشمل توفير الوقود والمشتقات النفطية للمواطنين والقطاعات الحيوية.