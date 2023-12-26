حجة:مليشيا الحوثي تستولي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية مملوكة للمواطنين

الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استولت مليشيا الحوثي الإرهابية، على مساحات واسعة من الأراضي في مديرية عبس بمحافظة حجة، شمالي غربي البلاد.

وذكر مصدر محلي أن المليشيات الحوثية سطت على مساحات زراعية واسعة مملوكة للمواطنين في المديرية.

وأكد أن المليشيات بدأت أعمال تجريف للأراضي المنهوبة، وتوزّعها على قياداتها في محافظة حجة.

وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية استمرارها في نهب المواطنين وتجفيف منابع ارزاقهم

فسبق وأن قامت بنهب الآلاف الكيلوهات في محافظة الحديدة وكذلك بصنعاء