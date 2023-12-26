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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى نحو 21 ألف شهيد

الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء إن 20915 شخصا استشهدوا فيما أصيب 54918 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. وأضافت الوزارة أن 241 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 382، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واليوم الثلاثاء، استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب الكثير في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مقر جمعية في خانيونس يأوي آلاف النازحين، ومخيميْ البريج والفوار. وأوضح الهلال الأحمر في بيان أصدره أن الوضع الصحي يزداد سوءا مع تواصل الغارات الإسرائيلية، متابعا: “️لم تعد هناك أي منطقة آمنة في القطاع”.

من جانبها، وصفت الموظفة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) جيما كونيل، اليوم الثلاثاء، ما عاينته في مستشفى الأقصى في غزة بأنه “مذبحة كاملة”. وقالت كونيل- التي تقود فريقا أمميا في غزة- في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن هناك العديد من المصابين “بجروح شديدة الخطورة، لكن لا يمكن علاجهم لوجود الكثيرين أمامهم في طابور الجراحة، والمستشفى مكتظ بالمصابين بما يفوق طاقته الاستيعابية”.

في مقابل ذلك، أكّدت المقاومة في قطاع غزة استمرار مجاهديها في صد هجمات الكيان الإسرائيلي في أكثر من محور، مشيرة إلى أنها أوقعت بعناصر العدو بين قتيل وجريح. كما أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف دبابتي ميركافا شرق مخيم البريج وإيقاع 8 من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في تفجير فتحة نفق شرق مخيم البريج.

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