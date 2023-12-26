نجل بيليه: لا شكّ في أن والدي حزين على وضع الكرة البرازيلية تعرف ماذا قال .. حضرموت تستقبل بعثة المنتخب الوطني للناشئين بحفل رسمي وشعبي إسقاط مسيرة حوثية مفخخة في الجوف بنيران قوات الجيش شاهد فيديو مؤلم من عدن.. وفاة طفلة داخل مكب نفايات بينما كانت تبحث عن بقايا طعام خمس محافظات في اليمن ستشهد خلال الساعات القادمة تراجعا في درجات الحرارة عاجل: انفجاران بالقرب من ميناء الحديدة الحكومة السعودية تعلن موقفا واضحا من خارطة طريق الحل في اليمن "مأرب برس" ينشر احدث إحصائية صادمة لإعداد الشهداء والمصابين وخارطة الدمار المروع جراء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة 35 مليون متابع بـ9 ساعات.. كلمات صلاح عن غزة تلهب التواصل هروبا من كابوس المقاومة.. الإسرائيليّون يدمنون المخدّرات والكحول
عبّر نجل الأسطورة البرازيلية الراحلة بيليه عن أسفه لما آل إليه وضع الكرة البرازيلية في الآونة الأخيرة.
وقال إيدينهو في حديث إلى وكالة فرنس برس: “لو كان والدي حيّا لحَزن وبكى على حال الكرة في البرازيل”، فقد كان قلقا بشأن مستقبل اللعبة في البلاد منذ فترة.
وأَضاف نجل بيليه الذي يدرّب في الدرجة الثالثة البرازيلية، أن تراجع الكرة في بلاده ليس حديثا إنما نتيجة تراكمات، فالأمر لا يتعلق فقط بجودة اللاعبين أو غياب مدرّب جيّد وضعف النتائج فضلا عن إقالة رئيس الاتحاد إيدنالدو رودريغيش قبل أسابيع، بل بغياب رؤية شاملة للإصلاح.
وأقرّ ابن الملك بأن البرازيل كانت تمتلك مواهب بقدرات أعلى مما تمتلكه اليوم.
ومنذ حوالي سنة، شهدت نتائج المنتخب البرازيلي تراجعا كبيرا، فبعد الخروج من ربع نهائي مونديال قطر، حقق “نجوم السامبا” نتائج ضعيفة في تصفيات مونديال 2026، إذ يحتلون المركز السادس في المجموعة بعد ست جولات.
وعلّق إيدينهو على سقوط فريق والده نادي سانتوس إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه، حيث قال: “للأسف هذه ليست مفاجأة.. يُمكن لأي شخص عايش النادي لسنوات أن يتوقّع مثل هذا السيناريو الذي انتهى بحصد النادي ما زُرع”، في إشارة إلى الأزمة المالية والرياضية والمؤسساتية. وتوفي بيليه يوم 29 ديسمبر 2022 بعد صراع مع مرض سرطان القولون.