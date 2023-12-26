نجل بيليه: لا شكّ في أن والدي حزين على وضع الكرة البرازيلية تعرف ماذا قال ..

الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عبّر نجل الأسطورة البرازيلية الراحلة بيليه عن أسفه لما آل إليه وضع الكرة البرازيلية في الآونة الأخيرة.

وقال إيدينهو في حديث إلى وكالة فرنس برس: “لو كان والدي حيّا لحَزن وبكى على حال الكرة في البرازيل”، فقد كان قلقا بشأن مستقبل اللعبة في البلاد منذ فترة.

وأَضاف نجل بيليه الذي يدرّب في الدرجة الثالثة البرازيلية، أن تراجع الكرة في بلاده ليس حديثا إنما نتيجة تراكمات، فالأمر لا يتعلق فقط بجودة اللاعبين أو غياب مدرّب جيّد وضعف النتائج فضلا عن إقالة رئيس الاتحاد إيدنالدو رودريغيش قبل أسابيع، بل بغياب رؤية شاملة للإصلاح.

وأقرّ ابن الملك بأن البرازيل كانت تمتلك مواهب بقدرات أعلى مما تمتلكه اليوم.

ومنذ حوالي سنة، شهدت نتائج المنتخب البرازيلي تراجعا كبيرا، فبعد الخروج من ربع نهائي مونديال قطر، حقق “نجوم السامبا” نتائج ضعيفة في تصفيات مونديال 2026، إذ يحتلون المركز السادس في المجموعة بعد ست جولات.

وعلّق إيدينهو على سقوط فريق والده نادي سانتوس إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه، حيث قال: “للأسف هذه ليست مفاجأة.. يُمكن لأي شخص عايش النادي لسنوات أن يتوقّع مثل هذا السيناريو الذي انتهى بحصد النادي ما زُرع”، في إشارة إلى الأزمة المالية والرياضية والمؤسساتية. وتوفي بيليه يوم 29 ديسمبر 2022 بعد صراع مع مرض سرطان القولون.