حضرموت تستقبل بعثة المنتخب الوطني للناشئين بحفل رسمي وشعبي

الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استقبلت محافظة حضرموت، بحفل رسمي وشعبي اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني للناشئين، والتي كانت احتضنت وأسهمت في إنجاح المعسكر الإعدادي الداخلي للمنتخب قُبيل مشاركته وتتويجه ببطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة لكرة القدم في مدينة صلالة العمانية.

وأقامت السلطة المحلية بالمحافظة حفل استقبال وتكريم رسمي بالمسرح الوطني بمدينة المكلا للمنتخب الوطني للناشئين احتفاءً بتتويجه بطلاً لكأس اتحاد غرب آسيا العاشرة لكرة القدم، وسط حضور رسمي ورياضي وإعلامي كبير، يتقدمهم وزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري، وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة

ونقل الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح عبود العمقي، تحيات محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، والمكتب التنفيذي بحضرموت وتهانيه للمنتخب بمناسبة إحرازه بطولة اتحاد غرب آسيا، مشيدًا بالمستوى والأداء الجيد الذي أظهره اللاعبون في البطولة الذين رسموا لوحة فرح وسعادة على أبناء الوطن كافة في الداخل والخارج.

وأعلن باسم محافظ حضرموت عن منح السلطة المحلية بحضرموت مبلغ 500 ألف ريال يمني لكل لاعب وعضو في بعثة المنتخب، متمنيًا لهم دوام التوفيق، ولمنتخباتنا الوطنية الموفقية وحُسن التشريف.