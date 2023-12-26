نجل بيليه: لا شكّ في أن والدي حزين على وضع الكرة البرازيلية تعرف ماذا قال .. حضرموت تستقبل بعثة المنتخب الوطني للناشئين بحفل رسمي وشعبي إسقاط مسيرة حوثية مفخخة في الجوف بنيران قوات الجيش شاهد فيديو مؤلم من عدن.. وفاة طفلة داخل مكب نفايات بينما كانت تبحث عن بقايا طعام خمس محافظات في اليمن ستشهد خلال الساعات القادمة تراجعا في درجات الحرارة عاجل: انفجاران بالقرب من ميناء الحديدة الحكومة السعودية تعلن موقفا واضحا من خارطة طريق الحل في اليمن "مأرب برس" ينشر احدث إحصائية صادمة لإعداد الشهداء والمصابين وخارطة الدمار المروع جراء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة 35 مليون متابع بـ9 ساعات.. كلمات صلاح عن غزة تلهب التواصل هروبا من كابوس المقاومة.. الإسرائيليّون يدمنون المخدّرات والكحول
استقبلت محافظة حضرموت، بحفل رسمي وشعبي اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب الوطني للناشئين، والتي كانت احتضنت وأسهمت في إنجاح المعسكر الإعدادي الداخلي للمنتخب قُبيل مشاركته وتتويجه ببطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة لكرة القدم في مدينة صلالة العمانية.
وأقامت السلطة المحلية بالمحافظة حفل استقبال وتكريم رسمي بالمسرح الوطني بمدينة المكلا للمنتخب الوطني للناشئين احتفاءً بتتويجه بطلاً لكأس اتحاد غرب آسيا العاشرة لكرة القدم، وسط حضور رسمي ورياضي وإعلامي كبير، يتقدمهم وزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري، وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة
ونقل الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح عبود العمقي، تحيات محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، والمكتب التنفيذي بحضرموت وتهانيه للمنتخب بمناسبة إحرازه بطولة اتحاد غرب آسيا، مشيدًا بالمستوى والأداء الجيد الذي أظهره اللاعبون في البطولة الذين رسموا لوحة فرح وسعادة على أبناء الوطن كافة في الداخل والخارج.
وأعلن باسم محافظ حضرموت عن منح السلطة المحلية بحضرموت مبلغ 500 ألف ريال يمني لكل لاعب وعضو في بعثة المنتخب، متمنيًا لهم دوام التوفيق، ولمنتخباتنا الوطنية الموفقية وحُسن التشريف.