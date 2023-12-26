إسقاط مسيرة حوثية مفخخة في الجوف بنيران قوات الجيش

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أسقطت الدفاعات الجوية لقوات الجيشالوطني، طائرة مسيّرة متفجرة أطلقتها مليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة الجوف.
مصادر ميدانية أفادت بأن دفاعات لواء الصمود أسقطت المسيرة أثناء ما كانت تحاول استهداف مواقع في جبهة الأجاشر شمالي المحافظة.
وتأتي محاولة الهجوم الجوي ضمن تصعيد ميداني للمليشيا الحوثية في عدة جبهات.