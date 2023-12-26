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شاهد فيديو مؤلم من عدن.. وفاة طفلة داخل مكب نفايات بينما كانت تبحث عن بقايا طعام

الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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توفت طفلة تحت أحد مكبات النفايات في مدينة الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن بينما كانت تبحث عن بقايا طعام. 

واظهر فيديو متداول مصور من إحدى كاميرات المراقبةمحاولة الطفلة الصعود الى "برميل" القمامة للحصول على بقايا طعام قبل أن ينقلب عليها وظلت لوقت طويل دون إنقاذ.

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وبعد وفاتها داخل البرميل اكتشافها عمال النظافة.

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