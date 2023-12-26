خمس محافظات في اليمن ستشهد خلال الساعات القادمة تراجعا في درجات الحرارة

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توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر ، أجواء باردة وتراجعاً في درجات الحرارة الصغرى في عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وقال المركز في نشرته الجوية ليوم الثلاثاء إنه يتوقع تراجعاً في درجات الحرارة الصغرى بمعدل درجتين مئويتين عن اليومين الماضيين في محافظات صعدة،عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.
وأشار إلى أن الأجواء قد تكون باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات محافظات الضالع ، إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، الجوف ومأرب، أثناء الليل والصباح الباكر.
ومن المحتمل هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 20-28 عقدة حول أرخبيل سقطرى والساحل الغربي ومدخل باب المندب.
وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/ ذمار : 5.4، عمران : 7.5، صنعاء : 7.7، إب : 9.
ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الإحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.
ونبه أيضاً، مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.