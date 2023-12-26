عاجل: انفجاران بالقرب من ميناء الحديدة

الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية انها تلقت تقريرا عن حادث على بعد حوالي 60 ميلا بحريا من الحديدة غرب اليمن.

وبعدما أعلنت في وقت سابق اليوم وقوع حادث قرب ميناء الحديدة اليمني، كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغين عن مشاهدة مسيرات تبعها وقوع انفجارين قرب سفينة غرب ميناء الحديدة اليمني.

وقالت الهيئة، اليوم الثلاثاء، إن السفينة تواصلت مع قوات التحالف وأفادت بأنها وطاقمها بخير، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

وأضافت أن السلطات تحقق في الأمر.

وفي وقت سابق أفادت الهيئة بأنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد حوالي 50 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة.

وكان الحوثيون أعلنوا، الأحد، أن سفينة حربية أميركية حاولت إطلاق النار على طائرة استطلاع تابعة لهم، كانت تنفذ نشاطا "استطلاعيا" في البحر الأحمر، لكن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من سفينة متجهة جنوبا.

أتى ذلك، بعدما أكدت القيادة المركزية الأميركية أنها أسقطت أربع طائرات مسيرة كانت متجهة صوب مدمرة أميركية في جنوب البحر الأحمر يوم السبت الماضي، وأطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن

يشار إلى أن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي كان حذر يوم الأربعاء الماضي من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأميركية إذا استهدفت قواته.

لاسيما بعدما أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي تشكيل قوة متعددة الجنسيات للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

فمنذ 17 أكتوبر وعلى وقع الحرب التي تفجرت في السابع منه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، شنت جماعة الحوثي أكثر من 15 هجوماً على سفن تجارية بالبحر الأحمر، ما دفع نحو 4 شركات كبرى للشحن البحري لوقف عملياتها في المنطقة.