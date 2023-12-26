عاجل: انفجاران بالقرب من ميناء الحديدة الحكومة السعودية تعلن موقفا واضحا من خارطة طريق الحل في اليمن "مأرب برس" ينشر احدث إحصائية صادمة لإعداد الشهداء والمصابين وخارطة الدمار المروع جراء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة 35 مليون متابع بـ9 ساعات.. كلمات صلاح عن غزة تلهب التواصل هروبا من كابوس المقاومة.. الإسرائيليّون يدمنون المخدّرات والكحول تشكيل لجنة تحقيق في حادثة احتراق سفينة بميناء المكلا هروبا من كابوس المقاومة.. الإسرائيليّون يدمنون المخدّرات والكحول وجهت تحذيراً للمغرر بهم.. اللجنة الأمنية العسكرية بمأرب تصدر بياناً توضيحاً بشأن التطورات الجارية في مديرية مأرب الوادي لتجنب هجمات الحوثي.. شركات يابانية توقف الملاحة عبر البحر الأحمر رجل أعمال يمني يكشف أسعار الشحن من الصين إلى الحديدة تعرف عليها
تجاوز عدد الشهداء من ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في حق المدنيين من سكان غزة سقف الـ"20" الفا وهو رقم قياسي يكشف عن دموية العدوان السافر الذي تشنه قوات الاحتلال على القطاع الفلسطيني المنكوب بدعم أمريكي وأوربي.
فيما يلي "مأرب برس " ينشر احدث الاحصائيات وأرقام الخسائر التي أحدثها العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حتى 25 ديسمبر 2023م وهي الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في غزة ومسؤولين إسرائيليين بالإضافة إلى مراقبين دوليين ومنظمات إغاثة:
20160 عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة.
36350 عدد الجرحي والمصابين.
8176 عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة.
5526 عدد النساء اللواتي استشهدن في غزة.
2470 عدد المفقودين أو تحت الأنقاض في غزة.
1430 عدد الأطفال من المفقودين أو تحت الأنقاض في غزة.
265 عدد الكوادر الطبية الذين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على غزة.
160 عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية.
22219 عدد الفلسطينيين المصابين في غزة.
2050 عدد الفلسطينيين المصابين في الضفة الغربية.
أكثر من 1.4 مليون هو عدد النازحين الفلسطينيين في غزة.
217 عدد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى غزة
33960 عدد الوحدات السكنية المدمرة في غزة.