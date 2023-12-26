الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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تجاوز عدد الشهداء من ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في حق المدنيين من سكان غزة سقف الـ"20" الفا وهو رقم قياسي يكشف عن دموية العدوان السافر الذي تشنه قوات الاحتلال على القطاع الفلسطيني المنكوب بدعم أمريكي وأوربي.

فيما يلي "مأرب برس " ينشر احدث الاحصائيات وأرقام الخسائر التي أحدثها العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حتى 25 ديسمبر 2023م وهي الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في غزة ومسؤولين إسرائيليين بالإضافة إلى مراقبين دوليين ومنظمات إغاثة:

20160 عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة.

36350 عدد الجرحي والمصابين.

8176 عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة.

5526 عدد النساء اللواتي استشهدن في غزة.

2470 عدد المفقودين أو تحت الأنقاض في غزة.

1430 عدد الأطفال من المفقودين أو تحت الأنقاض في غزة.

265 عدد الكوادر الطبية الذين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

160 عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية.

22219 عدد الفلسطينيين المصابين في غزة.

2050 عدد الفلسطينيين المصابين في الضفة الغربية.

أكثر من 1.4 مليون هو عدد النازحين الفلسطينيين في غزة.

217 عدد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى غزة

33960 عدد الوحدات السكنية المدمرة في غزة.