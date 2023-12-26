هروبا من كابوس المقاومة.. الإسرائيليّون يدمنون المخدّرات والكحول تشكيل لجنة تحقيق في حادثة احتراق سفينة بميناء المكلا هروبا من كابوس المقاومة.. الإسرائيليّون يدمنون المخدّرات والكحول وجهت تحذيراً للمغرر بهم.. اللجنة الأمنية العسكرية بمأرب تصدر بياناً توضيحاً بشأن التطورات الجارية في مديرية مأرب الوادي لتجنب هجمات الحوثي.. شركات يابانية توقف الملاحة عبر البحر الأحمر رجل أعمال يمني يكشف أسعار الشحن من الصين إلى الحديدة تعرف عليها من مسافة صفر.. شاهد كيف دمر مقاتل من القسام بمفرده دبابة صهيونية وحولها لكرة نارية أول سفينة تعلن استئناف عمليات الشحن عبر البحر الأحمر الغذاء العالمي يتحدث عن اتفاق مع الحوثيين لاستئناف توزيع المساعدات الكشف عن توجهات وشيكة للحوثيين لفرض هذا الإجراء في كافة المؤسسات الحكومية بصنعاء
قررت مؤسسة موانئ البحر العربي، الإثنين، تشكيل لجنة مختصة للتحقيق وكشف أسباب وملابسات حادثة احتراق سفينة في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت.
وأكد بيان صادر عن المؤسسة أن قيادة المؤسسة شكّلت لجنة تحقيق تتكون من المتخصصين في المؤسسة والهيئة العامة للشئون البحرية والجهات الأمنية والدفاع المدني بمحافظة حضرموت، لمعرفة أسباب حريق سفينة خشبية صباح اليوم.
وأضاف البيان أن السفينة -تحمل اسم “سلطان مدينة” والتي كانت راسية في الرصيف رقم 3 المخصص للسفن الخشبية بذات الميناء. وكان من المقرر أن تغادر بنفس اليوم الإثنين إلى محافظة سقطرى وهي محملة بـ230 طن من البضائع المتنوعة وأربع سيارات، قبل أن يشب فيها حريق صباحاً.
يذكر أن شدة الحريق وسرعة انتشاره في أسفل السفينة كان قوياً لم يتمكن فريق الدفاع المدني من إخماده وظلوا لأكثر من ساعتين في المحاولة دون جدوى كون السفينة محملة بأطنان من المواد القابلة للاشتعال ووجود أربع سيارات وعدد من أنابيب الأكسجين.