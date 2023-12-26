تشكيل لجنة تحقيق في حادثة احتراق سفينة بميناء المكلا

الثلاثاء 26 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 268

قررت مؤسسة موانئ البحر العربي، الإثنين، تشكيل لجنة مختصة للتحقيق وكشف أسباب وملابسات حادثة احتراق سفينة في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت.

وأكد بيان صادر عن المؤسسة أن قيادة المؤسسة شكّلت لجنة تحقيق تتكون من المتخصصين في المؤسسة والهيئة العامة للشئون البحرية والجهات الأمنية والدفاع المدني بمحافظة حضرموت، لمعرفة أسباب حريق سفينة خشبية صباح اليوم.

وأضاف البيان أن السفينة -تحمل اسم “سلطان مدينة” والتي كانت راسية في الرصيف رقم 3 المخصص للسفن الخشبية بذات الميناء. وكان من المقرر أن تغادر بنفس اليوم الإثنين إلى محافظة سقطرى وهي محملة بـ230 طن من البضائع المتنوعة وأربع سيارات، قبل أن يشب فيها حريق صباحاً.

يذكر أن شدة الحريق وسرعة انتشاره في أسفل السفينة كان قوياً لم يتمكن فريق الدفاع المدني من إخماده وظلوا لأكثر من ساعتين في المحاولة دون جدوى كون السفينة محملة بأطنان من المواد القابلة للاشتعال ووجود أربع سيارات وعدد من أنابيب الأكسجين.