لتجنب هجمات الحوثي.. شركات يابانية توقف الملاحة عبر البحر الأحمر

الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بدأت شركات الملاحة البحرية اليابانية تغيير مساراتها بعد الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وأوضح التلفزيون الياباني الرسمي أن شركتي “نيبون يوسين” و”ميتسوي أو إس كيه لاينز” غيرتا مسار سفنهما المتجهة إلى القارة الأوروبية والقادمة منها.

وذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تجنّب احتمال أن تكون السفن اليابانية مستهدفة من قِبل الحوثيين في البحر الأحمر، مضيفا أنه جرى توجيه السفن إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا. وأفادت وسائل إعلام يابانية أخرى، أن شركتي “أوشن نتورك إكسبريس” و”كيه لاين” غيرتا أيضًا مسار سفنهما لنفس السبب.

وخلال الأسابيع الماضية، نفذت مليشيا الحوثي عدة هجمات على سفن تبحر في البحر الأحمر، متجهة إلى إسرائيل، بذريعة التضامن مع قطاع غزة.

وكان أبرز تلك الهجمات في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما أعلنت المليشيات الاستيلاء على سفينة الشحن غالاكسي ليدر، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى سواحل الحديدة.