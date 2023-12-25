رجل أعمال يمني يكشف أسعار الشحن من الصين إلى الحديدة تعرف عليها

الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 229

ارتفعت أسعار الشحن إلى الموانئ اليمنية في شهر ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، بسبب الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب غرب اليمن، وفق مراقبين.

وقال رجل الأعمال اليمني في الصين، عبدالملك الحداد، في تغريدة له على منصة “إكس”، إن أسعار الشحن إلى موانئ عدن ارتفعت من 3200 دولار إلى 6200 دولار، بينما ارتفعت أسعار الشحن إلى الحديدة من الصين إلى قرابة 8000 آلاف دولار من 5000 دولار قبل الهجمات الحوثية.

وجاء في البيانات التي نشرها الحداد لأسعار شحن الحاويات 40 قدم، أن ارتفاعا هائلا في كل موانئ الجزيرة العربية، يصل في بعضها إلى 300% لكن الشحن إلى الموانئ اليمنية هو الأعلى. وكانت مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران قد شنت عديد هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وما تزال تشن هجماتها رغم إعلان واشنطن تشكيل تحالف دولي لحماية السفن التجارية في هذا الممر المائي الاستراتيجي للملاحة الدولية.