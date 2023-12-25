من مسافة صفر.. شاهد كيف دمر مقاتل من القسام بمفرده دبابة صهيونية وحولها لكرة نارية

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بث الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو يظهر استهداف جنود الجيش الإسرائيلي وتدمير آلياته المتوغلة في محاور مدينة غزة.
وحسب ما تظهره المشاهد، خرج أحد مقاتلي القسام بمفرده بين ركام البيوت المدمرة وقام بزرع عبوة ناسفة من نوع “شواظ” أسفل دبابة صهيونية قبل أن يفجرها في أحد محاور قطاع غزة
وأعلنت الكتائب في بيان عسكري على حسابها في منصة “تلغرام” “استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من فصيل معزز قوامه 40 جندي متحصنة في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة بقذائف الـ “TBG” المضادة للتحصينات ما أدى إلى إيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح”
كما أعلنت تمكن مقاتلوها من “استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة في شقة سكنية بقذيفة “TBG” مضادة للتحصينات في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة”.