استشهاد ثلاثة جنود بالقرب من محطة بن معيلي في كمين نصبة لهم مسلحين مجهولون

الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_ خاص

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استشهد ثلاثة جنود من قوات الجيش الوطني اليوم الإثنين، في كمين نصبة لهم مسلحين مجهولون في محافظة مأرب شرقي العاصمة المختطفة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين أطلقوا النار من أسلحتهم على ثلاثة جنود بالقرب من محطة بن معيلي في الوادي، ولاذوا بالفرار عقب تنفيذهم عملية الاغتيال.

وتمثل مأرب واحدة من أكبر العقبات التي اعترضت طريق المشروع الحوثي منذ الانقلاب في سبتمبر 2014، حيث فشلت ميليشيات الجماعة في اجتياح مركز المحافظة والوصول إلى آبار النفط والغاز نتيجة صمود الجيش الوطني والقبائل المسانده له ، بدعم واسناد التحالف العربي.

وتحاول مليشيا الحوثي بين لحظة وأخرى استخدام أسلوب زعزعة الاستقرار مقدمة لمحاولات عسكرية غالبا تبوء بالفشل في مواجهة أبطال الجيش وتلقيها الهزائم