آخر الاخبار

الكشف عن توجهات وشيكة للحوثيين لفرض هذا الإجراء في كافة المؤسسات الحكومية بصنعاء هل تقود خريطة الطريق المرتقبة إلى سلام دائم في اليمن؟تقرير زعيم مرتزقة ومهندس إغراق الأنفاق.. مَن هو إيريك برينس؟ وما علاقته بالكيان الصهيوني؟ محمد صلاح يحتفل بعيد الميلاد.. وهذا ما قاله عن "الموت والدمار" في غزة حلف دولي ومبادرة عسكرية.. كيف يسعى الغرب لكبح سيطرة الحوثي على باب المندب؟.. تقرير رفيق سليماني.. إيران تعلن مقتل قائد عسكري كبير في غارة جوية إسرائيلية مصادر خاصة تكشف لمارب برس عن رفض الإدارة الأمريكية عملية عسكرية لتحرير الحديدة تهدف لتأمين الملاحة الدولية مليشيا الحوثي تحول مساجد ذمار إلى مجالس لمضغ القات والرقص الحكومة تحذر من مخاطر الهجمات الحوثية على هجرة الشركات الملاحية من البحر الأحمر باحث مصري: أزمة البحر الأحمر دخلت سياق الترتيبات الأمنية الإقليمية

الكشف عن توجهات وشيكة للحوثيين لفرض هذا الإجراء في كافة المؤسسات الحكومية بصنعاء

الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص
عدد القراءات 198

 

كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن توجهات وشيكة لدى جماعة الحوثي لتقليص الكادر الإداري في كافة مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة الميلشيا.

 

وأكدت المصادر ل"مارب برس " ان جماعة الحوثي تعتزم تقليص إعداد الموظفين المشتغلين في مناصب إدارية في كافة مؤسسات الدولة بصنعاء وذلك في إطار تنفيذ "التغييرات الجذرية" التي تعهد زعيم المليشيا بتنفيذها في كافة المؤسسات والمصالح الحكومية .

 
إقراء أيضاً
حلف دولي ومبادرة عسكرية.. كيف يسعى الغرب لكبح سيطرة الحوثي على باب المندب؟.. تقري
مصادر خاصة تكشف لمارب برس عن رفض الإدارة الأمريكية عملية عسكرية لتحرير الحديد
مليشيا الحوثي تحول مساجد ذمار إلى مجالس لمضغ القات والرقص
الحكومة تحذر من مخاطر الهجمات الحوثية على هجرة الشركات الملاحية من البحر الأحمر
باحث مصري: أزمة البحر الأحمر دخلت سياق الترتيبات الأمنية الإقليمية
عاجل : إنسحاب شبه كلي للعناصر والقيادات القبلية من تجمعات المعترضين على التسعيرة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول