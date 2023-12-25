الكشف عن توجهات وشيكة للحوثيين لفرض هذا الإجراء في كافة المؤسسات الحكومية بصنعاء

الإثنين 25 ديسمبر-كانون الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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كشفت مصادر مطلعة بصنعاء عن توجهات وشيكة لدى جماعة الحوثي لتقليص الكادر الإداري في كافة مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة الميلشيا.

وأكدت المصادر ل"مارب برس " ان جماعة الحوثي تعتزم تقليص إعداد الموظفين المشتغلين في مناصب إدارية في كافة مؤسسات الدولة بصنعاء وذلك في إطار تنفيذ "التغييرات الجذرية" التي تعهد زعيم المليشيا بتنفيذها في كافة المؤسسات والمصالح الحكومية .